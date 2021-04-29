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Konyaspor maçıyla 4 maçlık seriye son verdi!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, TT Stadı'nda Konyaspor'u ağırlarken, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Maç sonrası Galatasaray, liderlik yarışına devam etti. Bununla beraber Cimbom, 4 maç sonra kalesini gole kapatmayı başarmış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:54
Galatasaray Konyaspor maçıyla 4 maçlık seriye son verdi!

Sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden , iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada 'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Fatih Karagümrük ve ile berabere kaldı, 'a yenildi.

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geçerek Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.

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