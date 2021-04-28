Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Son dakika spor haberi: 'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için transfer etmek istediği isimleri belirledi. Sarı kırmızılıların gündemine aldığı yıldız oyuncudan güzel haber geldi. Futbolcunun menajeri Galatasaray'ı doğruladı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden , puanını 69'a yükseltti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, Antalya galibiiyeti ilaç gibi geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Sarı kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

, Antalya karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, yıldı oyuncunun menajerinin 'ı doğruladığını açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

'ın gündemine gelen Luis Abram haberini menajeri de doğruladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Oyuncunun menajeri, "Oyuncuma Galatasaray'dan gelen teklif, Abram'ı çok mutlu etti. Abram, mayıs sonuna kadar kararını verecek." dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Menajeri doğruladı

Bu arada Marcao'ya da Dinamo Kiev'den 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

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