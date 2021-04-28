Son dakika spor haberi: Galatasaray Konyaspor maçının ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Spor toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimizin verdiği mesaj iyi değildi. İlk yarı bizim için koca bir hiçti.

Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz.

Tabii kolay değil, burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz bunlara. Baktığınız zaman pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Kolay değil, her takım için kolay değil.

Emre, bizde hakikaten talihsiz iki ayak kırığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, Emre değişik bir oyuncu. Onun atmasına da sevindim.

Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Linnes'i koydum, hiç hazır değil ama mecburum. Şener iyi performans sergiliyor ama gidemiyor. Hazır değil. Yedlin, bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı.

Luyindama, pozitif çıkınca stoper yok. Taylan'ı stopere aldık. Ozornwafor da pandemi. Pozitif, negatif çıktı. Bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil.