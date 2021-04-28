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Son dakika spor haberi: - maçı öncesi 'den açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 38. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'ın tecrübeli çalıştırıcısı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:07 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:20
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi Fatih Terim'den açıklamalar!

'de heyecan 38. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri...

Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız.

Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz.

Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak.

İyi bir yetenek, doğru oynuyor. Oynadıkça daha da aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ben de onlara bu şansı veriyorum.

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