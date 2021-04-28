Son dakika spor haberi: Galatasaray-Konyaspor maçı öncesi Fatih Terim'den açıklamalar!

Süper Lig'de heyecan 38. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri...

Artık teknik adamların maç öncesi konuşmalarının en zor olduğu anlar bunlar. Kimse ben kazanmayacağım demez. Geçen haftaki oyunumuzun bir kısmını dahi tekrarlarsak, bizim için önemli olacak. Onu tekrar yakalamalıyız.

Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz ama ne olur bilmiyoruz.

Halil bizim gezici oyuncumuz, bloklar arasında da çok başarılı bir oyuncu. Merkezi kullanmak adına ona çok güveniyorum ve inanıyorum. Golü de bulursa kendisine büyük bir moral olacak.

İyi bir yetenek, doğru oynuyor. Oynadıkça daha da aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Ben de onlara bu şansı veriyorum.