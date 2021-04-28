Haberler Galatasaray Kovid yakasına yapıştı

Kovid yakasına yapıştı

Son dakika spor haberi... Sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray, Konya maçı öncesi bir kez daha koronavirüs şoku yaşadı. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlar için önceki gün yapılan PCR testleri sonucunda üç futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kovid yakasına yapıştı

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina süreci başlarken bu üç isim, deplasmanında da olmayacak. Genelde ilk 11'de tercih edilmeyen 3 oyuncunun yakalandığı öğrenilirken bu nedenle Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.

VAKA SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Galatasaray'da 3 oyuncunun daha kovid olmasıyla birlikte koronavirüse yakalanan sayısı da 18'e çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 'de hastalığa en çok yakalanan takımlar arasında başı çekiyor. Ayrıca Başkan , yöneticiler ve de testi pozitif çıkanlar arasında yer almıştı.

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