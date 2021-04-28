Kovid yakasına yapıştı

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina süreci başlarken bu üç isim, Gençlerbirliği deplasmanında da olmayacak. Genelde ilk 11'de tercih edilmeyen 3 oyuncunun yakalandığı öğrenilirken bu nedenle Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.

VAKA SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Galatasaray'da 3 oyuncunun daha kovid olmasıyla birlikte koronavirüse yakalanan sayısı da 18'e çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de hastalığa en çok yakalanan takımlar arasında başı çekiyor. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve Fatih Terim de testi pozitif çıkanlar arasında yer almıştı.

İŞTE VİRÜS BULAŞAN VE İYİLEŞEN FUTBOLCULAR

Yaz kampı: Linnes ve Ömer Bayram

İlk yarı: Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda

İkinci yarı: Emre Taşdemir, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed