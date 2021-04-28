Haberler Galatasaray Kemerburgaz’da neler oluyor?

’da neler oluyor?

Son dakika spor haberi... 'da Başkan ’in yaşadıkları endişeyi dile getirmesinden 11 gün sonra tesislere saldırı gerçekleşti. Güvenlik birimlerine iletilen baskınla ilgili soruşturma başladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kemerburgaz’da neler oluyor?

'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesi sonrasında Kemerbugaz'daki araziye silahlı baskın yapıldığı ortaya çıkarken gözler yönetime çevrildi. Başkan , 7 Nisan'da arazide yapılacak tesislerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Verdiğimiz mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam" demişti. BU sözlerin üzerinden 11 gün geçtikten sonra maden firmasına bağlı ve silahlı oldukları belirtilen bir grubun, tesislere baskın gerçekleştirdiği ve araziye iki kamyon dolusu kum dökerek gözdağı vermek istediği öğrenildi. Yönetim bu konuda sessizliğini korurken gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturmanın başladığı bildirildi.

-Galatasaray, 'daki tesislerini 'a taşımaya hazırlanırken 18 Nisan'da tesis arazisine silahlı baskın yapıldı.

-Kulübün güvenlikçilerinin etkisiz hale getirildiği olayın ardından Galatasaray kulübü, avukatları zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu.

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