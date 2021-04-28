Kemerburgaz’da neler oluyor?

Galatasaray'ın 3 yıldır süren hukuk mücadelesi sonrasında Kemerbugaz'daki araziye silahlı baskın yapıldığı ortaya çıkarken gözler yönetime çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz, 7 Nisan'da arazide yapılacak tesislerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Verdiğimiz mücadelenin bize verdiği stresi ve endişeyi size anlatamam" demişti. BU sözlerin üzerinden 11 gün geçtikten sonra maden firmasına bağlı ve silahlı oldukları belirtilen bir grubun, tesislere baskın gerçekleştirdiği ve araziye iki kamyon dolusu kum dökerek gözdağı vermek istediği öğrenildi. Yönetim bu konuda sessizliğini korurken gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturmanın başladığı bildirildi.

-Galatasaray, Florya'daki tesislerini Kemerburgaz'a taşımaya hazırlanırken 18 Nisan'da tesis arazisine silahlı baskın yapıldı.

-Kulübün güvenlikçilerinin etkisiz hale getirildiği olayın ardından Galatasaray kulübü, avukatları zabıta, karakol ve savcılığa başvurdu.