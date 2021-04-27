Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar alınmaya başlarken transferde hedefteki isimler için de hamleler yapılıyor.
Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar alınmaya başlarken transferde hedefteki isimler için de hamleler yapılıyor.
MARCELO SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!
Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi için karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldız için yeni bir girişim yapmayacak.
Alman ekibinin yüksek bonservis talebi ve Marcelo Saracchi'nin de beklenen performansı sergileyememesi, Galatasaray'ın kararında etkili oldu.
SOL BEK HAREKATI BAŞLADI!
Sol bek mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren Galatasaray, listesindeki isimlerle temaslara başladı.
Transferde Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların hedefine sürpriz bir isim geldi.
YAIRO MORENO HAREKATI!
Yaz transfer döneminde en az 1 sol bek takviyesi yapacak Galatasaray, scout ekibinin takibinde bulunan Yairo Moreno için harekete geçti.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK!
Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Moreno ile anlaşılması halinde Galatasaray'ın kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.
Meksika'nın Club Leon takımında forma giyen Yairo Moreno, sol bek mevkisinin haricinde sol kanat ve orta sahanın solunda görev alabiliyor.
Kolombiyalı futbolcu ülkesinin milli takımında 6 karşılaşmada toplam 268 dakika forma giydi.