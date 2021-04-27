Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Son dakika spor haberleri: 'dan bedava transfer bombası! İşte 'ın yeni keşfi

Yaz transfer döneminde takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda operasyon için düğmeye basıldı. Transferde mevkisine öncelik veren , scout ekibinin bir süredir takibindeki isim için harekete geçti. , kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 11:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

'da takımdaki mevcut oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar alınmaya başlarken transferde hedefteki isimler için de hamleler yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

MARCELO SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!
'ın Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi için karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldız için yeni bir girişim yapmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Alman ekibinin yüksek bonservis talebi ve Marcelo Saracchi'nin de beklenen performansı sergileyememesi, 'ın kararında etkili oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

SOL BEK HAREKATI BAŞLADI!
mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren , listesindeki isimlerle temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Transferde Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların hedefine sürpriz bir isim geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

YAIRO MORENO HAREKATI!
Yaz transfer döneminde en az 1 takviyesi yapacak , scout ekibinin takibinde bulunan Yairo Moreno için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK!
Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Moreno ile anlaşılması halinde 'ın kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Meksika'nın Club Leon takımında forma giyen Yairo Moreno, mevkisinin haricinde sol kanat ve orta sahanın solunda görev alabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

Kolombiyalı futbolcu ülkesinin milli takımında 6 karşılaşmada toplam 268 dakika forma giydi.

SON DAKİKA