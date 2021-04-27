Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan bedava transfer bombası! İşte Aslan'ın yeni keşfi

YAIRO MORENO HAREKATI! Yaz transfer döneminde en az 1 sol bek takviyesi yapacak Galatasaray , scout ekibinin takibinde bulunan Yairo Moreno için harekete geçti.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK!

Sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Moreno ile anlaşılması halinde Galatasaray'ın kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.