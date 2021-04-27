Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Son dakika spor haberleri: Tesisleri'ne silahlı baskın!

'ın 'nde şok eden bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi. 10 kişilik grubun tesislere gelip zorla içeri girdiği ve bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdiği belirtildi. İşte deprem etkisi yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 09:03
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

'ın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği gün 'nde şok eden olayların yaşandığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Hürriyet'in haberine göre, kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Bu olaydan sadece 17 gün önce 7 Nisan'da , başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

SİLAH GÖSTERİP ZORLA İÇERİ GİRDİLER!
Başkan Cengiz lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

İşte bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün 'ne geldi ve zorla içeri girdi. Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren gruba güvenlik görevlileri de "Dur" diyemedi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra G.Saray'ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Sarı kırmızılı kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Yaşananların ilerleyen saatlerde kendisine iletilmesinin ardından hemen telefona sarılan Cengiz de olayı tüm detayları ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya aktardı. Yerlikaya'nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Tesisleri'ne silahlı baskın!

Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de vakit kaybedilmeden başladı. Mustafa Cengiz lansmanda madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken "Herkes Ada'da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu" demişti. Cengiz, 7 Nisan'da "Burada güvenliği de sağlıyoruz; bundan sonra güvenlik kulübeleri koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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