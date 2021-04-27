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Son dakika spor haberi: umutlarını koruyor! "Yaptık yine yaparız"

Son dakika spor haberi: , umutlarını koruyor. Teknik heyet futbolcularla yaptığı görüşmelerde, “Daha önce de geriden gelip şampiyonluk yaşadık. Yine yapabiliriz” sözleriyle motive ediyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray umutlarını koruyor! "Yaptık yine yaparız"

'de bitime 5 hafta kala lider 'ın 6, takipçisi 'nin de 3 puan gerisinde yer alan pes etmiyor. Haftayı galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk umutlarını koruyor. Teknik heyet, futbolcularla yaptığı görüşmelerde onları motive etmeye çalışıyor, "Daha önce geriden gelerek şampiyon olduk. Yaptık, yine yaparız" sözlerini sarfediyor.

'SİZE GÜVENİYORUZ'

Teknik heyetin, takımla yaptığı konuşmalarda şu konulara da vurgu yapıyor: "Kalan tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Saha dışında yaşananlardan etkilenmeyerek, maçlara odaklanmamız lazım. Adım adım ilerleyip, çıkacağımız 90 dakikalarda istediğimiz sonuçları alacağız. Sizlere ve kalitenize güveniyoruz. Bu camiaya yakışanı yapacağız. Son maçın son saniyesine kadar mücadeleden kopmayacağız.

KAPTANLAR SÖZ VERDİ

Teknik heyetin futbolcularla yaptığı konuşmanın ardından takım kaptanları da başarı sözü verdi. , ve , takım adına yaptıkları konuşmalarda kalan maçları kazanmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

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