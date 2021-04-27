Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Son dakika haberleri | 'da dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

'de kötü geçen sezonun ardından, şampiyonluk hedefiyle başlanan yeni sezonda da , rakiplerinin arkasında kaldı. Başkan oynanan futboldan memnun olmazken, kaybedilen puanlar sonrası kulüp televizyonundan ve futbolcular hakkında sert ifadelerde bulunmuştu. Daha sonra "yumruklarımı sıkıyorum" diyen Terim ile ipleri iyice koparan Mustafa Cengiz, yeni teknik direktör ve sportif direktörünü belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 10:21
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Yaz ayı transfer döneminde 'in listesini görmezden gelen ve takıma takviye yapma konusunda yetersiz kalan ile tecrübeli teknik adam arasında yaşanan gerilim her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

'in 37.haftasında lider 'ın 6, 'nin ise 3 puan gerisinde olan 'ın oynadığı futboldan memnun olmayan 'in, ve futbolcuları hedef alan açıklamaları camiada soğuk duş etkisi yaratırken, Terim'in 'Yumruklarımı sıkıyorum' yanıtı sarı kırmızılı kulübü iyice kaosa sürüklemeye yetti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Devre arasında takıma hatrı sayılı takviyeler yapan (, , , , ) ve 'in transfer nabzını düşüren 'in, son 9 maçta sadece 3 galibiyet alan takımdan hiç memnun olmadığı belirtilirken, başkanın mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağı, Cengiz'in seçilmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği bildirildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan 'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

'ın efsane kaptanlarından biri olan ve kariyerinde , , gibi takımları çalıştıran 'a Sportif Direktörlük teklifi götürüleceği aktarılırken, 52 yaşındaki çalıştırıcının bu teklife vereceği cevaba göre 'in şekil alacağı vurgulandı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattının içerisinde yer alan 'da şampiyonluğa oynayan ve Trabzonspor'a 4 gol atarak kazanan yeşil beyazlı ekibi ligde tutmayı başaran 'ın herhangi bir takım çalıştırmaması dikkatlerden kaçmazken, Vatan'da yer alan haberde ikilinin önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.

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