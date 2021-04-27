Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte yeni hoca ve sportif direktör

Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Cengiz'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin Okan Buruk olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın efsane kaptanlarından biri olan ve kariyerinde Başakşehir, Antalyaspor, Konyaspor gibi takımları çalıştıran Bülent Korkmaz'a Sportif Direktörlük teklifi götürüleceği aktarılırken, 52 yaşındaki çalıştırıcının bu teklife vereceği cevaba göre Mustafa Cengiz'in şekil alacağı vurgulandı.