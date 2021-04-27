Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

Son dakika haberleri | 'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

'in 37. haftasında deplasmanda 'u 1-0'la geçen , zirve takibini sürdürdü. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına yoğunlaşan , büyük bir pişmanlık yaşıyor. Sarı-kırmızılılar 'nu transfer ederken sözleşmesinden zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırtmıştı. İşte genç golcü için şimdi istenen bonservis bedeli ve aradaki fark...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 09:24
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

'da 'in yeni prensi sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

'ın sezon sonuna kadar 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

Yönetimi, 'in raporu doğrultusunda 'nu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak ancak Mayıs ayında yapılacak olan seçimden dolayı temkinli adımlar atılıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

Halil'in kulübü , milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak sarı-kırmızılı yönetim şu an anda bu bedeli karşılayabilecek ekonomik güce sahip değil.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

PİŞMANLIK YAŞANIYOR

'nun kiralık transfer sürecinde 'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Yönetimi, bu konuda büyük bir pişmanlık yaşıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Yönetimi, şu anda 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile karşı karşıya kaldı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

Mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinden dolayı transfer görüşmelerini beklemeye alan Yönetimi, 'nun transfer süreci için de şu anda beklemeye geçti.

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