Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da dev pişmanlık! Transfer edilirken...

Halil'in kulübü Brentford, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor ancak sarı-kırmızılı yönetim şu an anda bu bedeli karşılayabilecek ekonomik güce sahip değil.

PİŞMANLIK YAŞANIYOR Halil Dervişoğlu'nun kiralık transfer sürecinde Brentford'un 3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda büyük bir pişmanlık yaşıyor.