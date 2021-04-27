Son dakika Galatasaray haberleri: O olay ipleri kopardı! Fatih Terim'i kim ispiyonladı?

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu diri tutan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk umudunu diri tutan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.
TERİM VE YÖNETİM KRİZİ AYYUKA ÇIKTI!
Sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim ve yönetim arasında yaşanan kriz ayyuka çıktı. Terim ve yönetimin arasının açıldığı olayın perde arkası belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da bir güç savaşı olduğu kesin... Ve bu savaş, şimdilerde Galatasaray'ın yaşayan efsanesi haline gelen Fatih Terim ile Mustafa Cengiz Yönetimi arasında yaşanıyor. Geçmişte Canaydın ve özellikle Ünal Aysal dönemlerinde de yaşanmış ve daima kazanan Terim olmuştu.
TERİM HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİ
Bırakan, ya da bıraktırılan Terim, küllerinden yeniden doğup, her seferinde daha güçlü biçimde Florya'yı geri almıştı.Ve şimdi de öyle olacak gibi... Doğal olarak bu yaşanmışlıklar Fatih Terim'i Galatasaray içinde "Başkanlar üstü pozisyona" getirdi. Ama bu pozisyonu Terim hiçbir zaman istemedi, beceriksiz yöneticiler ona bu payeyi altın tepside sundular.
Ve bu durumun yadsınamaz sonuçları her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de ortaya çıkıyor. Başta Mustafa Cengiz gibi Galatasaray'ı yönetmeye talip olanlar, kendilerine bile sormaktan korktukları iki soruyla karşı karşıya kalıyorlar. İlk soru, "Ya Fatih Terim başkanlığa aday olursa..." İkinci soru ise; "Ya birini işaret ederse..."
FATİH TERİM ÇALIŞMAZ
Özellikle ikinci soru, tüm adaylar için önemli... Biliyorsunuz, "Terim kırmızı çizgimiz" diyenler de var, "Terim ile çalışacağız ama o da kolaylık göstersin" diyenler de... Aday olacağını açıklayan şimdiki başkan ise bu konuda hiç konuşmuyor. Çünkü biliyor ki, Terim bir daha ne onunla çalışır ne de onu işaret eder...
YA TERİM ADAY OLURSA...
Daha iki gün önce "50 yıldır ailem, ailem kadar yakın gördüğüm dostlarım ve Galatasaray'ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum, her adımımı bu düşünce yapısıyla atıyorum.Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır.Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun" diye açıklama yapan Fatih Terim'in ne karar vereceği ise meçhul...O zaman ben de sorayım; "Ya aday olursa?"
TERİM'E TAVIR NE ZAMAN BAŞLADI?
Fatih Terim'e bir anlamda itibar suikastı yapma girişimi ne zaman başladı?Benim edindiğim bilgiler, 5 Kasım 2019 tarihini işaret ediyor. Yani Şampiyonlar Ligi maçı için Madrid'e gidildiği gün... Yaşananları mealen anlatayım, eksiğim de, fazlam da olabilir ama yalan olmadığı çok net...
TERİM LİSTEYİ İSTEDİ
Dört saatten uzun ve yorucu bir yolculuk yapacaklarını ve bunun oyuncuları üzerindeki olumsuz etkisini çok iyi bilen Terim, uçağa bineceklerin listesini ve oturma düzenini ister. Liste bir hayli kabarıktır. "1A" başkan Mustafa Cengiz'e, "1C" de Albayrak'a ayrılmıştır. 2A ve 2C ise kendisi ve Fulya Terim için belirlenmiştir. Ayrıca "business class"taki diğer koltuklar, yöneticiler ve onların yakınlarıyla doldurulmuştur. Oyunculara ise arka bölümde yer ayrılmıştır.
YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPTI!
Fatih Terim hemen oturma düzeninde değişiklik yapar. Ön taraftaki geniş alan, uzun yolculuğu dikkate alarak oyuncularına ayırır, eşi Fulya Hanım'la birlikte arkaya geçer. Tabi başkan ve yöneticileri de arka bölüme aldırır. Terim aynı uygulamayı Paris yolculuğu sırasında da yapar.
Bu duruma, başkan ve yöneticiler çok bozulurlar, ipler de orada kopar. Hazır uçak işlerinden bahsetmişken, bir de kontenjan konusu var. Terim'in en rahatsız olduğu yer burası işte... Aldığı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayan birini, kontenjan bilet ile suçlamak sanırım en büyük akıl tutulmasıdır.
FUTBOLCULARIN PROTESTO GİRİŞİMİ KİM ENGELLEDİ
Bu arada yeri gelmişken Abdürrahim Albayrak'a da sormamız gereken sorular var. 1) Başkan Cengiz'in oyunculara yönelik şeref-haysiyet açıklamalarından sonra Florya'da Fatih Terim ile aralarında ne konuşuldu? Terim, çok ağır bir konuşma yaptı mı? Teknik ekip toplu fotoğrafa niye girmedi? 2) Futbolcuların protesto ve deklarasyon girişimini kim engelledi?
BAŞKANA KİM İSPİYONLADI?
3) Başkan Cengiz'in istifasının istendiği toplantıdan sonra, Göztepe maçı öncesi İzmir'de neler oldu? Çok sayıda şahit önünde Terim size ne dedi? 4) Antalya maçına niye her zamanki gibi takım uçağında erken gitmediniz? Dönüşte bindiğiniz takım uçağında neden Fatih Terim yoktu? 5) Eski başkan Dursun Özbek'e, Yusuf Günay ile gidip, "Gel başkan ol, biz de yönetimine gireriz. 300 milyon borcumuz var bunu tek sen ödersin" dediniz mi? 6) Futbolcuların özel hayatlarıyla ilgili bilgileri, Terim'in yönetimsel ve takım içi uygulamalarını başkana kim ispiyonladı?
TERİM'İN MESAJLARI KİME?
Fatih Terim, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ne demek istedi? Galatasaray'da şu sıralar herkes bu konuşmanın şifrelerini çözmeye çalışıyor.
Terim sürekli, dolayı yoldan, sert ve nokta atışı mesajlar gönderiyor, ama ne ilginçtir ki kimse de üzerine alınmıyor.O nedendendir ki, ne şampiyonluk yarışının içinde kalmak, ne Mustafa Cengiz ile kendisine kazan kaldıran yönetim kurulu üyelerinin garip ilişkileri, ne Abdürrahim Albayrak'ın Dursun Özbek ile yaptığı görüşmeyi çarpıtması (Ki Albayrak'ın çarpıtmaları artık sıradan ve alıştığımız bir durum), ne de bir taraftar grubunun açıklamaları ilgi çekiyor.
HEDEF CENGİZ VE ALBAYRAK
Gerçek Galatasaraylılar için bunlar sıradan şeyler... Merak edilen Terim'in açıklamaların tercümesi...Aslında Terim'in dolaylı yoldan işaret ettikleri o kadar net ki... Bunun için çok iyi Osmanlıca bilmeye, her fırsatta "I love you hocam" demeye, ya da "Bırakma bizi hocam" diyerek Terim'in evinin kapısında nöbet tutmaya gerek yok.
Mektubun yazıldığı adresler çok açık. Ve mektup, taahhütlü ama iadesiz!Galatasaray Teknik Direktörü'nün bu açıklamasını Başkan Mustafa Cengiz'e sorsanız, "Hoca ile aramız iyi, her gün görüşüyoruz" diyecektir. Albayrak'a sorsanız, "Şimdi Florya'da yanındaydım hocamın. Adalet istiyoruz" yanıtı verecektir. Oysa, başkan da, 2. başkan da adları gibi eminler, Terim'in hedef tahtasında olduklarının...
TERİM BAŞKANI HEM TELEFONLA ARADI HEM ZİYARET ETTİ
Son 3 aydır Galatasaray Başkanı ve ona yakın dört yönetici arasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Galatasaray'ın akil insanları bu sevimsiz durumun farkında olmalarına karşın, "Kol kırılır yen içinde kalır" felsefesiyle hareket etmeye çalışıyorlar.
Mustafa Cengiz'in aylardır Terim ve futbolculara yönelik söylemleri ayyuka çıkmış durumda. Bunların bazılarını sürçülisan edip resmen açıkladığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Terim'in bu konularla ilgili olarak başkanı hem telefonla arayıp, hem de makamında ziyaret ettiğini ve her seferinde de "Bir daha olmayacak, yanlış anlaşıldık" yanıtını aldığını bilmeyen yok.
TERİM KARŞITLIĞI VAR
Sarı-Kırmızılı camiada ciddi bir Fatih Terim karşıtlığı var... Bunu görmemek için insanın kör olması lazım. Bu anti Terimciler bel altından vurmaya, arkadan konuşmaya da fazlasıyla bayılıyorlar. Son bir yıldır başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak bu karşıtların ekmeklerine yağ sürüyorlar.
Sarı-Kırmızılı camiada ciddi bir Fatih Terim karşıtlığı var... Bunu görmemek için insanın kör olması lazım. Bu anti Terimciler bel altından vurmaya, arkadan konuşmaya da fazlasıyla bayılıyorlar.