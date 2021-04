Son dakika Galatasaray haberleri: O olay ipleri kopardı! Fatih Terim'i kim ispiyonladı?

YA TERİM ADAY OLURSA...

Daha iki gün önce "50 yıldır ailem, ailem kadar yakın gördüğüm dostlarım ve Galatasaray'ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum, her adımımı bu düşünce yapısıyla atıyorum.Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır.Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun" diye açıklama yapan Fatih Terim'in ne karar vereceği ise meçhul...O zaman ben de sorayım; "Ya aday olursa?"