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Son dakika haberi: Galatasaray maçına hazır

Son dakika haberi: 'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 21:00
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Konyaspor maçına hazır

, 'in 38'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde taktik oyunlar üzerinde durulurken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, İttifak Holding ile yarın saat 20.30'da 'nda karşılaşacak.

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