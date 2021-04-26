Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

Son dakika haberleri | 'da 'den sürpriz karar! 2022 yılında...

37 haftası geride kalan 'de şampiyonluk hesapları yapan , lider 'ın 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda büyük bir belirsizlik yaşanıyordu. Mayıs ayı sonunda başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, teknik direktör 'in de devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Terim, bu doğrultuda sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:55 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

beraberliği sonrası taraftar gruplarının istifaya davet ettiği Teknik Direktörü , konu ile ilgili düşüncesini maçının ardından dile getirirken, önemli mesajlar verdi. Terim, "Ben 50 yıldır ailem, sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" dedi. Terim, Galatasaray'a dair uzun vadeli planları olduğunu bu sözlerle dile getirirken, yeni bilgilere de ulaşıldı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

Tecrübeli teknik adam her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen , diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

Öncelikle 'in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen ve 'in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca , , ve mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

SAHA DIŞI GÖREVLERE İLK KEZ YEŞiL IŞIK

, maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

"Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve " diyen Terim, 'pozisyonu ne olursa olsun' ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

Hürriyet'in haberine göre sadece saha içinde değil, saha dışında da sarı kırmızılı kulübe hizmet etmek isteyen , 'ın menfaatlerinin, onun ayrılmasının doğru olduğunu göstermesi halinde bunu hiç düşünmeden yapacağını da ima etti.

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