Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz karar! 2022 yılında...

Trabzon beraberliği sonrası taraftar gruplarının istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu ile ilgili düşüncesini Antalya maçının ardından dile getirirken, önemli mesajlar verdi. Terim, "Ben 50 yıldır ailem, sevdiklerim ve Galatasaray üçgeninde yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım" dedi. Terim, Galatasaray'a dair uzun vadeli planları olduğunu bu sözlerle dile getirirken, yeni bilgilere de ulaşıldı.
Tecrübeli teknik adam her ne kadar sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen Fatih Terim, diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.
Öncelikle Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil ve Mustafa Muhammed'in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.