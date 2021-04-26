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Son dakika haberi: Galatasaray 'ya ayrılan para ile ve 'i kadroda tutacak

son dakika haberleri: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri ... Cimbom, 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Nijeryalı futbolcunun tapusunu almaktan vazgeçti. Galatasaray bu parayı ve 'i kadroda tutmaya harcayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Onyekuru'ya ayrılan para ile Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'i kadroda tutacak

Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında ve 'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, ve 'a ayrıldı.

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21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen , 5 milyon Euro talep eden 'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.

G.Saray'daki 3. dönemini geçiren Onyekuru, sakatlıkları nedeniyle toplam 9 maçı kaçırdı. ()

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