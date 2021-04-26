İlkay Gündoğan'dan Galatasaray anısı: Gözyaşlarına boğuldu!

İngiltere'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray'la ilgili bir anısını anlattı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemle ilgili konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi." dedi.

İlkay Gündoğan milli takım tercihiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

"Kariyerimin en zor yanı Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar vermemdi. O zamanlar hala ergenlik çağımdaydım ve kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Bu çok sinir bozucu. Sadece Almanya Milli Takımı'nda oynamam benim Türk olmadığım anlamına gelmez, bunu biliyor musunuz? Ancak bazılarının bunu anlaması çok zor görünüyor. Neyse ki beni eleştirenler çoğunlukla sosyal medyada var, gerçek hayatta yok. Türkiye'ye gittiğimde insanlar, yaptığım şeylerden her zaman gurur duyuyor, özellikle de büyükbabamın memleketinde. Böylesine büyük iki kültürü de yaşadığım için çok şanslıyım."