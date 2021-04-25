Haberler Galatasaray Şut rekoru kırdı golü bulamadı

Şut rekoru kırdı golü bulamadı

İlk yarının hakimi olan Cimbom tam 12 şut çekti ama ilk 45 dakikada Boffin’i aşmayı başaramadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Şut rekoru kırdı golü bulamadı

Galatasaray ilk yarıda kalecisi Boffin'e takıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda en fazla şut çektiği ilk yarıyı Antalyaspor karşısında oynadı ancak fileleri havalandıramadı. Cimbom tam 12 şut çekerken kaleci Boffin, , , , ve 'ın kaleyi bulan vuruşlarını ustalıkla uzaklaştırdı. Galatasaray ayrıca ilk 45 dakikada topla oynama (%27/%73), pas (92/329) ve orta sayısında (3/13) da Antalyaspor'un açık ara önünde yer aldı. Ancak tüm bu olumlu rakamlar ilk yarı gol için yeterli olmadı.

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