Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçı yorumladı!

Babel, Feghouli ve Mostafa'dan en az biri 46. dakika itibarıyla oyuna girmeliydi ama Fatih hoca takımına dokunmadı. Kornerler dahil çok etkili sayısız duran top fırsatlarının cömertçe harcanması yine çok dikkat çekti. Yine de; enteresan bir sol ayağı olan Ömer Bayram'ın sarı kırmızılılarda duran topları en iyi kullanan isim olarak "her halükarda ilk 11'de oynarım" diye haykırdığını vurgulamalıyım.

Maçın bitimine yarım saatten fazla süre varken Podolski'nin takımını on kişi bırakmasıyla maçın ibresi Galatasaray'a doğru iyice abandı. Ve Usta Terim'in beklenen "ustalık" hamlesi geç de olsa geldi; Mostafa ve Arda oyuna girdiler. Akbaba bence de çıkmalıydı ama ikinci tercihin Kılınç olması beni şaşırttı. İki kez rakip kaleyi yoklayan Mostafa üçüncüde şık ve sert bir vuruşla golü buldu. Bu galibiyetle artık umut veren bir cümle var: "Dün akşamki gibi oynar ve tüm maçları kazanırsak şampiyon olabiliriz."