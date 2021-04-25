Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Şener Özbayraklı ligde 4 yıl aradan sonra asist yaptı

Son dakika spor haberi: ligde 4 yıl aradan sonra asist yaptı

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçta 'in attığı golde asist yapan , 4 yıl sonra bir ilke imza attı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 09:13
Son dakika spor haberi: Şener Özbayraklı ligde 4 yıl aradan sonra asist yaptı

'in 37. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü, Mısırlı futbolcu kaydetti.

Bu golde dikkat çeken bir detay da yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre Mohamed'e gol pasını veren , ligde 4 yıl aranın ardından asist yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu, başarılı performansıyla da alkış aldı.

2019'da 'den bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Şener, sarı-kırmızılı formayla çıktıığı 24 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

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