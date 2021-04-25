Mohamed hedefi vurdu!

Galatasaray'ın, Süper Lig'deki yarışı ne olursa olsun bırakmaya niyeti yok. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, Trabzon maçında son dakikada alınan beraberliği Antalyaspor galibiyetiyle taçlandırdı: 1-0. Cimbom, ilk yarıda rakibi karşısında baskılı oynamasına rağmen ağları havalandırmayı başaramadı. 33. dakikada Emre Kılınç'ın vuruşu da direkte patladı. Galatasaray aradığı gole ikinci yarı ulaştı.

ŞENER'DEN ASİST

64. dakikada oyuna dahil olan Mısırlı golcü, Şener'in sağdan ortasını gelişine ağlara bıraktı. Ayrıca Mohamed'in 68'de bir topu da direkten döndü. Podolski, 59. dakikada Şener'e yaptığı hareketin ardından 2. sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti ve Fenerbahçe'nin üzerine çıkmayı başardı.

İDMANSIZ ÇIKTI

Mostafa Mohamed, korona virüs karantina süresi tamamlayıp dün sabah Antalya kampına dahil olmuştu. Takımla idman yapmadan maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, akşam Antalyaspor ile oynanan mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-kırmızılılar Antalya'dan 3 puanla döndü. Maça yedeklerde başlayan başarılı golcü, 64. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.