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Mohamed hedefi vurdu!

Sarı-kırmızılılar, 5 hafta kala ikinci sıraya yerleşti ve ’la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Karantina süresi dolan ve takıma yeniden katılan Mohamed golünü ‘ok atma’ gösterisi ile kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Mohamed hedefi vurdu!

'ın, 'deki yarışı ne olursa olsun bırakmaya niyeti yok. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, maçında son dakikada alınan beraberliği galibiyetiyle taçlandırdı: 1-0. , ilk yarıda rakibi karşısında baskılı oynamasına rağmen ağları havalandırmayı başaramadı. 33. dakikada 'ın vuruşu da direkte patladı. Galatasaray aradığı gole ikinci yarı ulaştı.

ŞENER'DEN ASİST
64. dakikada oyuna dahil olan Mısırlı golcü, 'in sağdan ortasını gelişine ağlara bıraktı. Ayrıca Mohamed'in 68'de bir topu da direkten döndü. , 59. dakikada Şener'e yaptığı hareketin ardından 2. sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Lider ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti ve 'nin üzerine çıkmayı başardı.

İDMANSIZ ÇIKTI
, korona virüs karantina süresi tamamlayıp dün sabah kampına dahil olmuştu. Takımla idman yapmadan maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, akşam Antalyaspor ile oynanan mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-kırmızılılar Antalya'dan 3 puanla döndü. Maça yedeklerde başlayan başarılı golcü, 64. dakikada 'nın yerine oyuna dahil oldu.

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