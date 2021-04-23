Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Son dakika spor haberi: 'da krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Son dakika haberleri... 'in 36. haftasında 'la oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Galatasaray'da krizi yaşanıyor. Oyundan alınan tecrübeli ismin, soyunma odasında su şişelerini fırlattığı öğrenildi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 08:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

'de , lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahasında ağırladığı 'la berabere kalarak puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Sarı-kırmızılı takımda, bazı oyuncuların performansları tartışma konusu olurken Cezayirli futbolcu Sofiane ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane 'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan , yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli krizi! Soyunma odasında şişeleri fırlatmış

Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.

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