Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi Etebo ceza sınırında!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi Etebo ceza sınırında!

Son dakika Galatasaray haberleri... 'in 36. haftasında 'la 1-1 berabere kalarak lider 'la puan farkını azaltma şansını değerlendiremeyen Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında... Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 10:29
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi Etebo ceza sınırında!

Galatasaray, 'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider 'ın 6, ikinci 'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , ve ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve 'yi yenen Galatasaray, Fatih Karagümrük ve ile berabere kaldı, , ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.



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