Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Samantha Whitcomb sezonu kapattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Samantha Whitcomb şoku yaşanıyor. 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle sezonun geri kalanında oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız oyuncularından Samantha Whitcomb, oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.