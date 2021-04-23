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Son dakika spor haberi: Kadın Basketbol Takımı'nda sezonu kapattı

Son dakika haberleri... 'na 'dan kötü haber geldi. Whitcomb, sağlık sorunları nedeniyle sezonu kapattı. ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 13:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Samantha Whitcomb sezonu kapattı

Kadın Basketbol Takımı'nda şoku yaşanıyor. 32 yaşındaki 'li oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle sezonun geri kalanında oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'mız oyuncularından Samantha Whitcomb, oyuncunun sağlık problemleri sebebiyle sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyemeyecektir. Samantha Whitcomb'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kulübümüze yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.

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