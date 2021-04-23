Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Son bomba; Başkan Mustafa Cengiz'in iki sağ kolu Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay'dan geldi.
Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Son bomba; Başkan Mustafa Cengiz'in iki sağ kolu Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay'dan geldi.
DURSUN ÖZBEK'E "BAŞKAN OL" ÇAĞRISI
Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, başkan Mustafa Cengiz tarafından sürekli eleştirilen ismin kapısını çaldı. İkili, "Gel başkan ol" çağrısında bulundu.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri Özbek'e, "Kulüp çok zor durumda. Sadece haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira var. Bu parayı ancak siz verebilirsiniz.
Galatasaray'ın kurtuluşu sizde. Gel başkan ol. Sizin oluşturacağınız bir yönetimde de yer alalım" teklifinde bulundu.
ÖZBEK TEKLİFİ REDDETTİ
Milliyet'in haberine göre; eski Başkan Dursun Özbek'in ise "Bunu şu ortamda kabul etmem, Galatasaray'ın örf ve adetlerine yakışmaz. Abdurrahim çok istekliysen sen aday olabilirsin" yanıtını verdiği öğrenildi.
Bu görüşmenin, başkan Mustafa Cengiz'in 7 yönetici tarafından istifaya davet edilmesinden hemen sonra gerçekleştiği bildirildi. Albayrak'ın, Özbek'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içine girdiği, ancak eski başkanın yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle buna sıcak bakmadığı dile getirildi.
Galatasaray'da mevcut yönetimin eski başkanı adaylık için ikna girişimi bomba etkisi yarattı. Mustafa Cengiz'in, en yakınındaki isimlerin bu reaksiyonu sonrasında, adaylık için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.