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Son dakika haberleri | 'da flaş gelişme! ...

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 6 puan gerisine düşen 'da, sezon sonunda flaş değişimler yaşanabilir. Aslan'da teknik direktör 'in sözleşmesi sona ererken, gelecek ay sonunda da başkanlık seçimi yapılacak. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda flaş gelişme yaşandı. İki asbaşkan, ile görüştü. İşte bu görüşmenin detayları ve Özbek'in şok yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:11
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Son bomba; Başkan 'in iki sağ kolu ile 'dan geldi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

DURSUN ÖZBEK'E "BAŞKAN OL" ÇAĞRISI

ve , başkan tarafından sürekli eleştirilen ismin kapısını çaldı. İkili, "Gel başkan ol" çağrısında bulundu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

2. Başkan ile Başkan Yardımcısı , geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri Özbek'e, "Kulüp çok zor durumda. Sadece haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira var. Bu parayı ancak siz verebilirsiniz.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

'ın kurtuluşu sizde. Gel başkan ol. Sizin oluşturacağınız bir yönetimde de yer alalım" teklifinde bulundu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

ÖZBEK TEKLİFİ REDDETTİ

'in haberine göre; eski Başkan 'in ise "Bunu şu ortamda kabul etmem, 'ın örf ve adetlerine yakışmaz. Abdurrahim çok istekliysen sen aday olabilirsin" yanıtını verdiği öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

Bu görüşmenin, başkan 'in 7 yönetici tarafından istifaya davet edilmesinden hemen sonra gerçekleştiği bildirildi. Albayrak'ın, Özbek'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içine girdiği, ancak eski başkanın yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle buna sıcak bakmadığı dile getirildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş gelişme! Dursun Özbek...

'da mevcut yönetimin eski başkanı adaylık için ikna girişimi bomba etkisi yarattı. 'in, en yakınındaki isimlerin bu reaksiyonu sonrasında, adaylık için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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