Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edildi.
Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza Galatasaray ile beraber bazı İtalyan ekipleri de teklif sundu. Ailevi nedenlerden dolayı Aleksandar Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi.
30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon az sayıda forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.