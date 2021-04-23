Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

Son dakika haberleri | 'nin gözdesi 'a! İtalyanlar duyurdu

'de şampiyonluk şansını zora sokan , gelecek sezona odaklanmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken, basını flaş bir iddia ortaya çıktı. Buna göre sarı-kırmızılılar 'nin gözdesi konumundaki ismi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İşte Galatasaray için yazılan son dakika transfer haberi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:38
Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, basınından flaş bir iddia geldi. devi Inter ile sözleşmesi sona erecek 'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edildi.

Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza ile beraber bazı ekipleri de teklif sundu. Ailevi nedenlerden dolayı 'un 'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon az sayıda forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.

Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter ile 9 Şubat'ta yarı finalinde oynanan karşılaşmasında sahaya çıkmıştı.

Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

Sezon başında bir başka ekibi 'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla , ve olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Son dakika GS haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a! İtalyanlar duyurdu

İŞTE İTALYAN BASININA YANSIYAN O HABER

SON DAKİKA