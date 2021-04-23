Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

Son dakika haberleri | 'den 'a dev zarar! 150 milyon

'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan uzaklaşan ve 3. sırayı da tehlikeye atan 'da, teknik direktör ve yönetimin arasındaki ipler iyice gerildi. Sezon sonunda radikal değişimlerin yaşanması beklenen Aslan'da, yönetimden bazı isimler Terim'i konusunda suçladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:07 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 15:10
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

'da pişmanlığı yaşanıyor! Sezon başında Marcao için takımlarından 'dan 15 milyon euroluk teklif alan Galatasaray Yönetimi, 'in vetosunun ardından Brezilyalı futbolcuyu satmaktan son anda vazgeçmişti.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

Aradan yaklaşık 9 ay geçti ve konusu bir kez daha masaya geldi. Başkanı ile arasında yaşanan büyük krizin ardından Marcao konusunda Fatih Terim'e tepki geldi. Galatasara Yönetimi, " hangi transferi istediyse yaptık, sezon başında Marcao için 15 milyon euroluk bir teklif geldi, kulübün ekonomik durumunu çözebilmek için iyi rakamlardı ancak Fatih hoca istemediği için satışı gerçekleştirmedik" diyerek bombayı bir kez daha Fatih Terim'in kucağına bıraktı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

'nun kısa bir süre içerisinde 15 milyon euroluk bonservis bedeli değerine bir daha ulaşamayağı konusunda fikir birliği eden sarı-kırmızılı yönetim, daha önce birçok transfer sürecinde olduğu gibi Marcao'nun transfer sürecinde de ile ters düştü.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

yönetimi, 'in 'yu 15 milyon euroya 'ya sattırmadığını savunsa da Fatih Terim'in 24 Eylül'de oynanan maçının ardından Marcao ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlamak da fayda var;

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den Galatasaray'a dev zarar! 150 milyon

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
" aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni olmuştu ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah."

SON DAKİKA