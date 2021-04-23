İmparator'un kulübe kazandırdığı 20 kupanın yanı sıra Avrupa'da elde ettiği birçok zafer hatırlatıldı. "Galatasaraylılar hocasının yanında" sözleriyle tecrübeli hocaya destek verilirken, #ÖleneKadarTerimleyiz ifadeleri Twitter gündemini salladı.

Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.