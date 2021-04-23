Galatasaray'da sular durulmuyor... Geçen sezon corona virüsü salgını sonrası arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon mart ayından sonra düşüşe geçti.
Galatasaray'da sular durulmuyor... Geçen sezon corona virüsü salgını sonrası arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon mart ayından sonra düşüşe geçti.
Mart ayında liderliğe yükselen Cimbom ardından çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak liderin 6 puan gerisinde kaldı.
Son oynanan Trabzonspor maçının 1-1 berabere bitmesiyle taraftar grubu ultrAslan, teknik heyeti istifaya davet etti.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in görevden çekilmesine yönelik çağrıda bulunan ultrAslan, bu kez teknik heyete aynı çağrıda bulununca büyük tepki aldı.
Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, attığı tweetler ile Teknik Direktör Fatih Terim'e destekte bulundu.
#EvlatlarınSeninleHocam hashtagini açan taraftarlar, Twitter gündemine birinci sıradan girdi.
İmparator'un kulübe kazandırdığı 20 kupanın yanı sıra Avrupa'da elde ettiği birçok zafer hatırlatıldı. "Galatasaraylılar hocasının yanında" sözleriyle tecrübeli hocaya destek verilirken, #ÖleneKadarTerimleyiz ifadeleri Twitter gündemini salladı.
Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.