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Son dakika haberi: 'e büyük destek! "Evlatların seninle"

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Galatasaray, maçında 1 puanı son saniyede kurtardı. Sarı-kırmızılılarda taraftar grubunun teknik heyeti de görevinden çekilmeye davet etmesinin ardından 'e taraftarlar tarafından büyük destek verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

'da sular durulmuyor... Geçen sezon corona virüsü salgını sonrası arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon mart ayından sonra düşüşe geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

Mart ayında liderliğe yükselen Cimbom ardından çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak liderin 6 puan gerisinde kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

Son oynanan maçının 1-1 berabere bitmesiyle taraftar grubu , teknik heyeti istifaya davet etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in görevden çekilmesine yönelik çağrıda bulunan , bu kez teknik heyete aynı çağrıda bulununca büyük tepki aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, attığı tweetler ile Teknik Direktör 'e destekte bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

#EvlatlarınSeninleHocam hashtagini açan taraftarlar, Twitter gündemine birinci sıradan girdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

İmparator'un kulübe kazandırdığı 20 kupanın yanı sıra Avrupa'da elde ettiği birçok zafer hatırlatıldı. "Galatasaraylılar hocasının yanında" sözleriyle tecrübeli hocaya destek verilirken, #ÖleneKadarTerimleyiz ifadeleri Twitter gündemini salladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük destek!

Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

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