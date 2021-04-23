Haberler Galatasaray Hugo Rodallega'dan Falcao açıklaması!

'dan Falcao açıklaması!

'de forması giyen , 'ın yıldızı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rodallega, "Falcao için sakatlıklar nedeniyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaşçı. Şu anda sakin, mutlu, onun 'de kalmasını ve başarılı olmasını istiyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:16
Hugo Rodallega'dan Falcao açıklaması!
'un tecrübeli yıldızı , ESPN'e verdiği röportajda 'da oynayan vatandaşı için konuştu.

Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini belirten Rodallega, "Falcao için sakatlıklar nedeniyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaşçı. Şu anda sakin, mutlu, onun 'de kalmasını ve başarılı olmasını istiyorum." dedi.

HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

Kolombiya'da dönmek istediği takımı da açıklayan tecrübeli golcü, "America de Cali taraftarıyım. Bir gün babamın o forma altında oynarken beni görmesini hayal ediyorum. Eğer şans gelirse, America için oynamak istiyorum. 6 ay, 1 yıl fark etmez, o formayı giymeliyim." ifadelerini kullandı.

2009'dan bu yana Denizlispor forması giyen Rodallega'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
SON DAKİKA