Yabancıya vermeyiz!

G.Saray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimde, başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde yer alan Işıtan Gün, sarı kırmızılı kulüp için Chelsea, Liverpool modellerinde olduğu gibi yabancı bir sermaye grubunun sahipliğinin mümkün olamayacağını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Gün, "Burası bizim kulübümüz. Bahsedilen türden bir sermaye grubunun elinde kulübümü görmek istemem. Sanırım hiçbir Galatasaraylı bunu istemez. Bence bu tartışmaya kapalı bir konu. Bizim ekibimiz kesinlikle, Galatasaray'ın bir sermaye grubuna satılması fikrine karşıdır. Bunların söz edilmesinden bile hicap duyarız. Bir Abramovic gelip, Burak Elmas'tan, bizim ekibimizden Galatasaray'ı isteyemez" dedi.

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Seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Işıtan Gün, "10 yıldır spor yöneticiliği yapıyorum. Hiçbir egosu olmayan, kendine güvenen, işini bilen tamamen bir ahenk içinde çalışan grubu değil Türkiye'de, Avrupa'da bile görmedim. Seçilemezsek de yaptığımız tüm çalışmaları yeni yönetime sunacağız" ifadelerini kullandı.