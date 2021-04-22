Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

Süper Lig'de 36. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle puanı kurtardı.
Süper Lig'de 36. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle puanı kurtardı.
TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, 1-1 sonuçlanan Galatasaray - Trabzonspor derbisini değerlendirdi.
İşte o sözler...
Mohamed ya da Falcao'dan biri sahada olsa, Trabzonspor adına zor olurdu. Babel'in sırtı dönük oynama meziyetlerinden çok alıp gitme meziyeti yer etti. Kerem ile yer değiştirdiler, Kerem kayboldu.
"GALATASARAY SANTRFORSUZ OYNADI"
Galatasaray santrforsuz bir oyuna döndü. İlk yarıda geçişlerden pozisyonlar buldular. Abdullah hoca uyarmıştır, final paslarını doğru çıksalar arkada çok boşluk da vardı.
Galatasaray'ın Seyrantepe'deki oyununu, bir iç saha baskısını, oyunu yıkma alışkanlığını söyleriz. Bu akşam da onu göremedik.
Gomis'e 1 milyon vermedin, minimum 50 milyon harcadın, verim alamadım. Fernando'yu nasıl bıraktın? Kendi gitti diyorlar, memnun edersen gitmez, oyuncu böyledir. Mariano yaşlı dediniz, Yedlin genç mi? Gelip gidenleri saymıyorum, N'Zonzi'ler, Seri'ler, Lemina'lar, bu sene Etebo'lar... Bir tane oyuncu diyorum ya, bir tane.
"BELHANDA YÜRÜYEREK OYNAR"
Bu Galatasaray takımında Belhanda'yı, üzerindeki forma nedeniyle en çok eleştiren benimdir. 6-8 giyse mevkisinin oyuncusu derdim ama 10 numara gibi davrandığı için çok eleştiri yapmışımdır ama bu Galatasaray'da Belhanda yürüyerek oynar.
KADRO EROZYONA UĞRADI!
Fatih hoca yarış devam ediyor, bunlar kazanç mı kayıp mı diyebilir, bunlar camiayı ayakta tutmak için sözlerdir ama Galatasaray kadrosu erozyona uğradı, bunu kabul edin.