Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

Son dakika spor haberleri: 'den flaş yorumu! "Bu 'da..."

ile , 'in 36. haftasında ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar kritik maçta aldığı sonuçla, ve 'ye puan olarak yaklaşma şansını yitirdi. Futbol yorumcusu , Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi ve flaş yorumunda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:32
Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

'de 36. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde 'u sahasında konuk eden , 90+6. dakikada 'nın attığı golle puanı kurtardı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

TRT Spor yorumcusu , 1-1 sonuçlanan - derbisini değerlendirdi.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

Mohamed ya da Falcao'dan biri sahada olsa, adına zor olurdu. Babel'in sırtı dönük oynama meziyetlerinden çok alıp gitme meziyeti yer etti. Kerem ile yer değiştirdiler, Kerem kayboldu.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

"GALATASARAY SANTRFORSUZ OYNADI"
santrforsuz bir oyuna döndü. İlk yarıda geçişlerden pozisyonlar buldular. Abdullah hoca uyarmıştır, final paslarını doğru çıksalar arkada çok boşluk da vardı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

'ın Seyrantepe'deki oyununu, bir iç saha baskısını, oyunu yıkma alışkanlığını söyleriz. Bu akşam da onu göremedik.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

Gomis'e 1 milyon vermedin, minimum 50 milyon harcadın, verim alamadım. Fernando'yu nasıl bıraktın? Kendi gitti diyorlar, memnun edersen gitmez, oyuncu böyledir. Mariano yaşlı dediniz, Yedlin genç mi? Gelip gidenleri saymıyorum, N'Zonzi'ler, Seri'ler, Lemina'lar, bu sene Etebo'lar... Bir tane oyuncu diyorum ya, bir tane.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

"BELHANDA YÜRÜYEREK OYNAR"
Bu takımında 'yı, üzerindeki forma nedeniyle en çok eleştiren benimdir. 6-8 giyse mevkisinin oyuncusu derdim ama 10 numara gibi davrandığı için çok eleştiri yapmışımdır ama bu Galatasaray'da Belhanda yürüyerek oynar.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

KADRO EROZYONA UĞRADI!
Fatih hoca yarış devam ediyor, bunlar kazanç mı kayıp mı diyebilir, bunlar camiayı ayakta tutmak için sözlerdir ama kadrosu erozyona uğradı, bunu kabul edin.

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