Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den flaş Belhanda yorumu! "Bu Galatasaray'da..."

"BELHANDA YÜRÜYEREK OYNAR"

Bu Galatasaray takımında Belhanda'yı, üzerindeki forma nedeniyle en çok eleştiren benimdir. 6-8 giyse mevkisinin oyuncusu derdim ama 10 numara gibi davrandığı için çok eleştiri yapmışımdır ama bu Galatasaray'da Belhanda yürüyerek oynar.