Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Son dakika spor haberleri: derbisi sonrası olanlar oldu! 'da 7 ayrılık

'in 36. haftasında 'nda 'u konuk eden , duraklama dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltma şansını tepen sarı-kırmızılılarda teknik direktör operasyon için düğmeye bastı. Gelecek sezon yeni bir kadro ile yola çıkmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı birçok ismin biletini kesti. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:21
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Sahasında 'u ağırlayan , puanı duraklama dakikalarında Emre Akbaba'nın attığı golle kurtardı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği haftada eline geçen fırsayı iyi kullanamadı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Sezon sonuna kadar şampiyonluk şansını son ana kadar zorlayacak 'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

TERİM İLE YOLA DEVAM!
Aslan'da başkanlık seçiminde sonuç ne olursa olsun teknik direktör ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

BİRÇOK VEDA YAŞANACAK!
Deneyimli çalıştırıcı takımda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlarken birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.


Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Takıma bonservis geliri getirecek isimleri elden çıkarmayı amaçlayan , transfer hedefindeki yıldızlar için harekete geçicek.

İşte Galatasaray'da yolların ayrılması planlanan oyuncular...


Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

FEGHOULI
'da en çok kazanan isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli transfer listesine konan isimler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

LUYINDAMA
Sezonun büyük bölümünde formsuz bir görüntü çizen Luyindama formasını Ryan Donk'a kaptırmıştı. Donk'un sakatlığı sonrası ilk 11'e geri dönen Kongolu futbolcu beklenen performansı sergileyemedi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Sezon sonunda Luyindama ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

SARACCHI
, RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosun kattığı Marcelo Saracchi'den beklediği verimi alamadı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Haziran ayında kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı sol bek için yeni bir girişim yapılmayacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

ETEBO
'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo ile yola devam edilmeyecek. tarafından bir dönem 11'de şans verilen Nijeryalı orta saha bu şansları iyi kullanamadı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

ŞENER ÖZBAYRAKLI
'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Şener Özbayraklı yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

BABEL
'da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel de topun ağzına gelen isimler arasında. 'in verdiği şansları iyi değerlendiremeyen Hollandalı futbolcudan kendine kulüp bullması istenecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

EMRE TAŞDEMİR
'da Emre Taşdemir ile yollar ayrılıyor. Genç futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Sarı Kırmızılılar, Taşdemir ile sözleşme uzatmayacak.

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