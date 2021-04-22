Son dakika spor haberleri: Trabzonspor derbisi sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da 7 ayrılık

Sarı-kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı ve Fenerbahçe'nin de bay geçtiği haftada eline geçen fırsayı iyi kullanamadı.

Sezon sonuna kadar şampiyonluk şansını son ana kadar zorlayacak Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.