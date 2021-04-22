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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan şaşırtan hareket! Havaalanına...

, 'in 37. haftasında ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin oynanacağı şehre gidecek olan kafilede bazı futbolcuların havaalanına tek tek giriş yapması soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:18
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan şaşırtan hareket! Havaalanına...

derbisinden beraberlikle dönerek zirve yarışında ve ile arasındaki puan farkını düşürme fırsatını tepen 'da gözler maçına çevrildi. Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda maç kafilesinde yer alan bazı futbolculardan şaşırtan bir hamle geldi.

4 İSİM GİRİŞ YAPTI!
'ya uçakla giden Galatasaray'da , , Selçuk İnan ve havaalanına tek tek giriş yaptı. Bu oyuncuların takımla değil de yalnız giriş yapması dikkat çekti.

DİĞER OYUNCULAR TERİM'LE GELDİ!
Kamp kadrosunda yer alan diğer oyuncular, teknik direktör ile birlikte takıma tahsis edilen otobüsle geldi.

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