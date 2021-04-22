Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolculardan şaşırtan hareket! Havaalanına...

Trabzonspor derbisinden beraberlikle dönerek zirve yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını düşürme fırsatını tepen Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Akdeniz ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda maç kafilesinde yer alan bazı futbolculardan şaşırtan bir hamle geldi.

4 İSİM GİRİŞ YAPTI!

Antalya'ya uçakla giden Galatasaray'da Fernando Muslera, Ryan Babel, Selçuk İnan ve Halil Dervişoğlu havaalanına tek tek giriş yaptı. Bu oyuncuların takımla değil de yalnız giriş yapması dikkat çekti.

DİĞER OYUNCULAR TERİM'LE GELDİ!

Kamp kadrosunda yer alan diğer oyuncular, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte takıma tahsis edilen otobüsle geldi.