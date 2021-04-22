Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından maç kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan 3 ismin yanı sıra corona virüsü karantinası süren Mostafa Mohamed kafilede yer almadı. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:02 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:33
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son olarak derbide ile 1-1 berabere kalan , 'in 37. haftasında ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kalan maçlarda hata yapmak istemeyen ve şampiyonluğu son ana kadar kovalayacak olan sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibine karşı mutlak 3 puan peşinde. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

KADRODA 4 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan , ve 'in yanı sıra corona virüsü karantinası devam eden Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kafilesi...
, , , , , , , , , Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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