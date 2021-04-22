Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Antalya'da coşkuyla karşılandı

Son dakika spor haberleri: 'da coşkuyla karşılandı

, 'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı için geldiği ’da coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör 'e yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan kaptan , bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:42
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Antalya'da coşkuyla karşılandı

'in 37. haftasında , cumartesi günü saat 20.30'da FT 'a konuk olacak. 'ndeki hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra 'na ait özel uçakla saat 14.00'te 'dan 'ya geldi.
çıkışında sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir küçük taraftarın verdiği çiçeği alan Terim, uzatılan formaları da imzaladı.

"" sloganlarıyla karşılanan Terim, taraftarların "Hocam bizi bırakma, seninleyiz hocam, onlar gider sen kalırsın" tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne bindi. , bazı taraftarlarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Sarı-kırmızılılar, maç gününe kadar hazırlıklarını 'teki bir otelde sürdürecek.

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