Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

Son dakika spor haberi: 'ten flaş sözler! " gerçek sezon finalini..."

Son dakika spor haberleri... , 'ın puan kaybettiği ve 'nin bay geçtiği haftada sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, taraflar birer puanı paylaştı. yazarı , mücadele sonrası oyunu değerlendirirken sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş ifadeler kullandı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 08:41
Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

BÜLENT TİMURLENK - ASLAN SEZON FİNALİNİ YAPTI

iki kafa pasıyla Bakasetas'ı pozisyona soktuğunda da Djaniny ve Nwakaeme'nin kafalarında direkten dönen topta da ve Edgar'ın golünü getiren ortada da 'ın problemi sahaya çıkan 11'indeydi. Tüm eksikleriyle beraber Emre Kılınç, Kerem, Saracchi'li takım, yüksek toplarda sıkıntı çekecekti. Sakatların yokluğu her takım için mühimdir ama saha içinde yokları oynayan oyuncularınızın sayısı fazlaysa ve karşınızdaki rakip Göztepe değil de Trabzonspor ise işiniz zorlaşır.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

Dün 45'te kenara gelen Feghouli, iki maçtır iyi oynayan, dün sakatlanıp çıkan Gedson ve ilk yarıdaki pozisyonu gereği Babel ve Emre Kılınç etkisiz elemanlardı.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

'un sıkıntısı belli... Sakatlıktan dönen Ekuban'ı fazla oyuna sokamadılar ve G.Saray'ı karşılayan orta saha ikilisi rakip sahada çoğalmayı sağlamayınca akan oyunda golü bulmakta geciktiler. Yine de ilk devre biterken ev sahibi ekibin çerçeveyi bulamadığı oyunda, pozisyonlar Avcı'nın takımından geldi.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

İkinci yarıda 'da taşlar yerinden oynadı. Babel sola, Halil santrfora, Kerem sağa geçtiğinde Trabzon da önde baskıyı biraz azaltınca Terim'in takımı tabelayı değiştirecek oyunu 10-15 dakikalık bir dilimde oynamaya başladı. Avcı, o dakikalarda değişikliği tercih etmezken, Edgar'ın golü, G.Saray'ın bütün hesaplarını altüst etti.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten flaş sözler! "Galatasaray gerçek sezon finalini..."

G.Saray adına son dakikada gelen gol ve 1 puan da yarıştan kopmak anlamına geliyor. Sonuçta G.Saray, F.Bahçe'nin 3, 'ın ise 6 puan arkasında son 6 haftaya giriyor. Bu beraberlikle erken sezon yaptılar. Gerçek sezon finali evinde Rize'ye kaybettiği maçtı.

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