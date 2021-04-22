Galatasaray bir var bir yok!

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı daha kaçırdı. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Beklenenin aksine Karadeniz ekibi maça hızlı bir başlangıç yaparken ilk 10 dakikada rakip kaleyi 3 kez yokladı. Fernando Muslera gole izin vermedi. 26. dakikada Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da etkili olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

SON ANDA BASTIRDI

İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Trabzon daha etkili olurken; Galatasaray, defans güvenliğini önde tuttu. Buna karşın 76. dakikada sahneye Edgar Ie çıktı. Luyindama'nın indirdiği topu ağlarla buluşturdu. Cimbom'un son dakikalardaki baskısı 90+6. dakikada sonuç verdi. Emre Akbaba, ceza sahası içerisindeki karambolde maçın skorunu ilan etti: 1-1. Bu sonucun ardından Galatasaray 66 puana çıkarken lider Beşiktaş ile arasındaki fark 6'da kaldı.

ÇALIŞILMIŞ GOL

Galatasaray, 90+6. dakikada gole ulaşırken başarışla uygulanan bir serbest vuruş organizasyonunda golü buldu. Kazanılan atışta topun başına geçen Ömer Bayram, Marcao'ya çıkardı. Ondan Taylan'a gitti ve başarılı oyuncunun sert vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Emre Akbaba tamamlayan isim oldu. Emre bu sezonki 3. golünü kaydetti.

ONYEKURU ŞOKU

Sarı-kırmızılı ekipte, karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız oyuncu, mücadele öncesinde sağ üst arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

TÜRK TELEKOM'DA KAZANAMIYOR

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Ç.Rizespor'a yenildi.

80'DE KALEYİ BULABİLDİ

Galatasaray, Trabzonspor karşısında kaleyi tutturmakta zorlandı. 15 şut çeken sarı-kırmızılı ekip kaleyi ancak 80. dakikada Emre Kılınç ile bulabildi. Bu dakikadan sonra 4 isabetli şut çekip 1 gol attı. Konuk Trabzonspor ise 9 şutta 5 kez isabet buldu.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.