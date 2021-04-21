Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in cezasını onadı!

Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu Başkanı 'in cezasını onadı!

Başkanı , televizyonunda yaptığı açıklamaların sportmenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası almıştı. , verilen cezanın tayininde bir isabetsizlik bulunmadığını belirtti ve onadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:18 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:21
Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in cezasını onadı!

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanana kararlara göre Başkanı 'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL'lik para cezası onandı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili 'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Televizyonu'nda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

SON DAKİKA