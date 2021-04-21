Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...

Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.