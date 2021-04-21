Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Son dakika haberleri | 'dan flaş kararı!

'de zirvenin iddialı takımlarından olan , bir yandan şampiyonluğu hedeflerken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda merak edilen bir diğer konu da 'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesiydi. Aslan, bu konuda flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Şampiyonluk yarışına konsantre olan , bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde 'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. İşte detaylar...

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası 'a dönen 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK

sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında 'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye gird-i ğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.

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