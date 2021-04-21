SON DAKİKA - Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ( Galatasaray Trabzonspor maçının 11'leri )



GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM ⌛

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yarışına yeniden tutunan Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Puan kaybını tahammülü olmayan iki takımın karşılaşması nefesleri kesecek.

GALATASARAY MI TRABZONSPOR MU?

Şampiyonluk yarışında kalmak için tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aslantepe'de Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın tek hedefi bu mücadeleden 3 puan alarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kopmamak.





💥 GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Bu önemli maç öncesinde Galatasaray'da 5 eksik bulunuyor. Mostafa Mohammed'in covid-19 karantinası devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de Trabzonspor maçında sahada olamayacak.





KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVEN🎯

Galatasaray'da Fatih Terim, Trabzonspor mücadelesi öncesinde Göztepe maçını kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, İzmir'de hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'na güvenini antrenmanda yineledi. Terim, "Sana güveniyoruz. Göztepe maçındaki performansını Trabzonspor'a kaşı da görmek istiyoruz" dedi.





FATİH TERİM'DEN TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ 4 UYARI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hataya yer bırakmamak için Trabzonspor maçı öncesi uyarılarda bulundu. Terim, 4 konuda öğrencilerinden dikkatlerini toplamalarını istedi.

OFSAYTA DİKKAT - 👉 Herkesin gözü savunmanın lideri Marcao'da olsun. Djaniny ve Ekuban tehlikeli oyuncular. Ofsayt taktiğini kusursuz uygulayın.

UZAK TUTUN - 👉Göztepe maçı haricinde kalemizde çok pozisyon verdik, çok gol yedik. Rakibi bizim kaleden uzak tutun. Önde baskıya devam.

KONTRAATAK VERMEYİN - 👉Djaniny ve Ekuban topla buluştukları zaman direkt olarak kaleye gidiyorlar. Kesinlikle defansta eksik şekilde yakalanmayın.

BİREYSEL HATA YOK - 👉Herkesin konsantrasyonu üst düzeyde olsun. Daha fazla bireysel hatadan kayıp puan istemiyorum.





ABDULLAH AVCI GALİBİYET BEKLİYOR: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİN! 💪

Galatasaray maçı öncesi futbolcularına seslenen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gücümüzü ve arzumuzu gösterebileceğimiz bir maç. Çok şey değişebilir. Mutlaka kazanmamız gerek" dedi.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, yaptığı konuşmalarda, "Galatasaray'ı yenersek çok şey değişebilir. Gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır. Bunu herkese gösterin" diye konuştu.





👀 DERBİDE GÖZLER ÜZERİNDE OLACAK - NWAKAEME GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA PATLAYABİLİR

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig'de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'a bileniyor. Nijeryalı sol kanat, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.





🏹DİKKAT ÇEKEN BİLGİ - TRABZONSPOR EN ÇOK GOLÜ 16-45 ARASINDA ATTI

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 34 maçta bulduğu 41 golün 20'sini ilk yarıda attı, 21 gol ise ikinci yarıda geldi. Karadeniz ekibi, 1-15 dakikaları arası 1, 16-30 arası 10, 31-45 arası 9, 46-60 arası 7, 61-75 arası 7, 76-90 arası da 7 kez fileleri sarstı.

TRABZONSPOR 5 DERBİNİN 4'ÜNÜ YİTİRDİ ⬆⬇

Trabzonspor, ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon yaptığı 5 maçtan 4'ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1'ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1'le geçen Fırtına, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0'lık skorlarla yenik ayrılırken, Galatasaray'la oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.

GALATASARAY TRABZONSPOR 131. KEZ

Galatasaray ile Trabzonspor bugüne kadar 130 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 59, Trabzonspor ise 43 defa kazandı.

⚖KARŞILAŞTIRMA - FATİH TERİM: 3 ABDULLAH AVCI: 2

Türk futbolunun iki değerli teknik adamı birbirlerine 7 defa rakip oldular. Fatih Terim söz konusu maçlarda 3, Abdullah Avcı ise 2 galibiyet gördü.



İŞTE GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY - Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.





TRABZONSPOR - Uğurcan Çakır, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

GALATASARAY'DA TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE SON DURUM NE?🤔