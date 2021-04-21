Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor'u kozlarını paylaşıyor. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada farkı azaltmak isteyen iki ekipte mutlak 3 puan istiyor. Heyecan katsayısı yüksek bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilisiniz.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmaNda 3-1 kazanılan Göztepe maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Halil Dervişoğlu'nun yerine Ryan Babel'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü; Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'yı sahaya süren Terim, hücum hattının sağında Feghouli, ortasında Fernandes ve Emre Kılınç'ı, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de oynattı. Fatih Terim'in gol yollarındaki tercihi ise Ryan Babel oldu.

ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Sarı-kırmızılı ekipte, karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nİjeryalı yıldız oyuncu mücadele öncesinde sağ üst arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde 6 futbolcu görev alamadı. Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Ryan Donk, bu maçla birlikte cezasını tamamlıyor.

Sakatlıkları bulunan Falcao, Yedlin, Linnes ve Onyekuru'nun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik isimlerin çokluğuyla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna 20 futbolcu dahil etti.

GALATASARAY'DA SINIRDA TEK İSİM VAR

Trabzonspor maçı öncesinde sarı-kırmızı ekipte sarı kart sınırında tek futbolcu bulunuyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Peter Etobo, sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmana Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.

EKUBAN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçta görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.