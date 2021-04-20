Son dakika spor haberleri: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray'a ihtiyacımız var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den önemli açıklamalar geldi. Özellikle İngiliz kulüplerine Ceferin, "Bir an önce kendilerine gelmeliler. Futbola olan sevginizi unutmayın. Sahiplerinin futbolu sevdiğini düşünmüyorum gerçi. Kulüpleriyle sevinen, kulüpleriyle üzülen insanlara saygı duyun. Futbola saygı duyun." dedi.

"KENDİLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR"

Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden UEFA Başkanı, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar." sözlerini sarf etti.



"HALA ZAMANINIZ VAR"

12 kulübe çağrı yapan Ceferin, "Zengin, yenilmez, dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlasınlar! UEFA olmasaydı, nerede ve nasıl olacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Beyler büyük bir hata yaptınız ve Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var."



UEFA'NIN GALATASARAY'A İHTİYACI VAR!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray sözleri de geldi. Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Ceferin, Finansal Fair Play'i kesinlikle kaldırmayacaklarını sözlerine ekledi.