Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray'a ihtiyacımız var

Son dakika spor haberleri: Başkanı : 'a ihtiyacımız var

Başkanı , 'nin kurulduğunu açıklayan 12 kulübe sert sözlerle yüklendi. Büyük bir hata yaptıklarını belirten Ceferin, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan UEFA Başkanı, 'a ihtiyaçları olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 14:02
Son dakika spor haberleri: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray'a ihtiyacımız var

Başkanı 'den önemli açıklamalar geldi. Özellikle kulüplerine Ceferin, "Bir an önce kendilerine gelmeliler. Futbola olan sevginizi unutmayın. Sahiplerinin futbolu sevdiğini düşünmüyorum gerçi. Kulüpleriyle sevinen, kulüpleriyle üzülen insanlara saygı duyun. Futbola saygı duyun." dedi.

"KENDİLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR"
Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden UEFA Başkanı, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar." sözlerini sarf etti.


"HALA ZAMANINIZ VAR"
12 kulübe çağrı yapan Ceferin, "Zengin, yenilmez, dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlasınlar! UEFA olmasaydı, nerede ve nasıl olacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Beyler büyük bir hata yaptınız ve Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var."


UEFA'NIN GALATASARAY'A İHTİYACI VAR!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den sözleri de geldi. Ceferin, "UEFA organizasyonlarının , , , ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ceferin, 'i kesinlikle kaldırmayacaklarını sözlerine ekledi.

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