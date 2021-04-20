Kazanan kadro değişmeyecek

Onyekuru'nun iyileşmesi, Babel'in de cezasının sona ermesine karşın bu yıldızları kulübede oturtması beklenen Terim, savunma dörtlüsünde Şener- Luyindama-Marcao-Saracchi, önlerinde de Taylan'a görev verecek. Gedson ile Emre Kılınç merkezde, kanatlarda Feghouli ve Kerem, en uçta da Halil forma giyecek. Bu arada cezası devam eden Donk ile tedavisi süren Falcao, zorlu Trabzonspor maçında yer almayacak.

TERİM'İN YENİ GÖZDELERİ

Göztepe maçında 3 gol atan ile Kerem ile en uçta forma giyen Halil, Trabzonspor karşısında da 11'deki yerini alacak.

MOHAMED PUSUDA!

Geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed, Trabzonspor maçını da TV'den izleyecek. İzolasyon süreci devam eden ve sağlık durumu iyi olan Mısırlı golcü, üst üste yapılacak iki testinin negatif çıkması halinde Antalya deplasmanında formasına kavuşacak.

BU KAFAYLA OLMUYOR!

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 65 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, yalnızca 4 kez kafayla gol atabildi. 85 kafa şutundan yalnızca 4'ünde ağları sarsan sarı-kırmızılılarda; Falcao ve Mohamed 12'şerden 24 kafa şutu çekmelerine rağmen henüz gol kaydedemediler.