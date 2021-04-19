Galatasaray'da olağanüstü toplantı sonrası yola devam kararı

Son dönemdeki tartışmalar masaya yatırılırken oturumdan birlik ve beraberlik kararı çıktığı bildirildi. Ayrıca Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu. Başkan Cengiz'in, yarın GS TV'de açıklamalarda bulunması bekleniyor.



TERİM İLE ARALARI AÇILDI

Başkan Mustafa Cengiz, dün sarı-kırmızılı kurullardan destek aldığı belirtilirken Fatih Terim ile arasındaki kriz ise sıcaklığını koruyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe maçı öncesi ve sonrasında, "Galatasaray irtifa kaybedemez. Dedikodu malzemesi yapılamaz. Galatasaray'a emek verenlere, formasını ıslatanlara kimse dokunamaz" diyerek sert açıklamalar yapmıştı.



İSTİFASI İSTENDİ

Cengiz, GS TV'de katıldığı programda futbolcuları eleştirmiş, Terim ve Donk'u hedef aldığı iddia edilen açıklamaları nedeniyle de eleştirilerin odağında yer almıştı. Yönetici Mahmut Recevik, 7 yöneticinin, Cengiz'in istifasını istediğini belirterek, "Bize istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi" ifadesini kullanmıştı.