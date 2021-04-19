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'da olağanüstü toplantı sonrası yola devam kararı

Başkanı , son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları dün 'nda topladı. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler toplantıya katıldı. Sorunlar masaya yatırıldı, birlik beraberlik mesajları verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da olağanüstü toplantı sonrası yola devam kararı

Son dönemdeki tartışmalar masaya yatırılırken oturumdan birlik ve beraberlik kararı çıktığı bildirildi. Ayrıca Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu. Başkan Cengiz'in, yarın 'de açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TERİM İLE ARALARI AÇILDI
Başkan , dün sarı-kırmızılı kurullardan destek aldığı belirtilirken Fatih ile arasındaki kriz ise sıcaklığını koruyor. Tecrübeli çalıştırıcı, maçı öncesi ve sonrasında, " irtifa kaybedemez. Dedikodu malzemesi yapılamaz. Galatasaray'a emek verenlere, formasını ıslatanlara kimse dokunamaz" diyerek sert açıklamalar yapmıştı.

İSTİFASI İSTENDİ
Cengiz, GS TV'de katıldığı programda futbolcuları eleştirmiş, Terim ve 'u hedef aldığı iddia edilen açıklamaları nedeniyle de eleştirilerin odağında yer almıştı. Yönetici , 7 yöneticinin, Cengiz'in istifasını istediğini belirterek, "Bize istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi" ifadesini kullanmıştı.

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