Galatasaray'da gençlik aşısı tuttu!

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray bunu kadrosunu gençleştirerek başardı. 30 yaş üstü Donk, Babel, Arda ve Falcao gibi yıldızların olmadığı İzmir deplasmanında genç oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu sahne aldı. Göztepe maçında sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 26'ydı. Geri düşmesine rağmen pes etmeyen, çok koşan ve tempolu oynayan Galatasaray futboluyla uzun zaman sonra keyif verdi.



SON 9 YILIN EN İYİSİ

Bu sezon Süper Lig'deki 11'inci deplasman galibiyetini Göztepe karşısında alan Galatasaray, daha yüksek bir sayıya en son 2011- 12 sezonunda ulaşmıştı. O sezon sarı- kırmızılılar 12 galibiyet almıştı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu 5 ve daha fazla gol atan takım da yine Galatasaray... Kerem Aktürkoğlu ise, Göztepe maçında attığı 3 golle bu sezon Süper Lig'de hattrick yapan ilk Türk futbolcu oldu.