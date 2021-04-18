Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Olaylı bir hafta geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanacak. Başkan Mustafa Cengiz'in olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüm kurullar Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelecek.
Olaylı bir hafta geçiren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanacak. Başkan Mustafa Cengiz'in olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüm kurullar Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında 7 yönetici; başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti.
Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise başkanlığa devam edeceğini söylemişti. Yöneticilerin bu hamlesine karşılık Cengiz, tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi.