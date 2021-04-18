Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Son dakika spor haberleri: 'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

'da tüm gözler olağanüstü toplantıya çevrildi. Sarı-kırmızılılarda 7 yöneticinin 'in görev ve yetkilerini bırakmasını istemesi deprem etkisi yarattı. Büyük şok yaşayan Cengiz, tüm kurullara haber gönderdi. Mustafa Cengiz'in toplantı çağrısının ardından tüm kurullar 'da bir araya gelecek, radikal kararlar çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Olaylı bir hafta geçiren 'da sıcak saatler yaşanacak. Başkan 'in olağanüstü toplantı çağrısının ardından tüm kurullar Stadı'nda bir araya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında 7 yönetici; başkan 'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise başkanlığa devam edeceğini söylemişti. Yöneticilerin bu hamlesine karşılık Cengiz, tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Cengiz'in çağrısı üzerine tüm kurullar ve idareciler stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

CENGİZ: İSTİFAMI İSTEYEN OLMADI
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, yaptığı açıklamada, "'e istifa etmesini önerdik. Seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da olağanüstü toplantı! Radikal kararlar çıkacak

Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarfetti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. Fatih Terim ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."

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