Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü.
Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 9. dakikasında Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.
Ligde galip gelemediği son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkaran Galatasaray, Ege temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 65'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi. Göztepe ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından yaşadığı yenilgiyle 46 puanda kaldı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç esnasındaki düşünceli hali objektiflerden kaçmadı. Özellikle 8. dakikada gelen Dibate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemdeki söylemleri ile sarı-kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. Cengiz, GS TV'de oyuncular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kurmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre İzmir'de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Kaptan Arda'yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray TV'deki konuşmasında, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek" diyen Cengiz'in, maçtan önce, "Ben sizi motive etmek için böyle söyledim" diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.