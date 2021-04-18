Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Son dakika spor haberi: Başkanı 'den 'a özür telefonu!

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'yi 3-1 yenerek moral buldu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'in, hafta içi kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı. Başkan Cengiz'in, oyuncularla ilgili yaptığı eleştirinin ardından 'ı aradığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

'in 35. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup eden , bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 9. dakikasında Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen karşısında , ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Ligde galip gelemediği son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkaran , Ege temsilcisi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 65'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya indirdi. ise üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından yaşadığı yenilgiyle 46 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

teknik direktörü Fatih Terim'in maç esnasındaki düşünceli hali objektiflerden kaçmadı. Özellikle 8. dakikada gelen Dibate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Başkanı , son dönemdeki söylemleri ile sarı-kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. Cengiz, GS TV'de oyuncular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kurmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Milliyet'te yer alan habere göre İzmir'de deplasmanından galibiyetle ayrılan 'da Başkan 'in Kaptan Arda'yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

TV'deki konuşmasında, "Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek" diyen Cengiz'in, maçtan önce, "Ben sizi motive etmek için böyle söyledim" diyerek aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

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