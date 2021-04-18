Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan'a özür telefonu!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç esnasındaki düşünceli hali objektiflerden kaçmadı. Özellikle 8. dakikada gelen Dibate golüne neredeyse hiç tepki vermeyen ve oturduğu yerden kıpırdamayan Terim'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemdeki söylemleri ile sarı-kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. Cengiz, GS TV'de oyuncular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kurmuştu.