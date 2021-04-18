Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Son dakika  haberi: maçı sonrası duyurdu! 'da 2 ayrılık birden

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başlarken, ayrılacak oyuncular da netleşti. İşte gidecek isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:43
Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda 'yi 3-1 mağlup eden , bu maçla moral buldu ve puanını 65'e yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, galbiiyeti ilaç gibi geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

, karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, - maçı sonrası çok flaş açıklamalarda bulundu ve sarı kırmızılıların ayrılığını da duyurdu.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Özcan, sarı kırmızılıların 3-1 kazandığı maçın ardından Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Sarı kırmızılıların gelecek sezon bu iki isimle de yollarına devam etmek istediğini ifade eden Özcan, Saracchi ve Etebo'nun da yolcu olduğunu duyurdu.

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