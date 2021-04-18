Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Göztepe - Galatasaray maçı sonrası çok flaş açıklamalarda bulundu ve sarı kırmızılıların ayrılığını da duyurdu.

Sarı kırmızılıların gelecek sezon bu iki isimle de yollarına devam etmek istediğini ifade eden Özcan, Saracchi ve Etebo'nun da yolcu olduğunu duyurdu.