Son dakika Galatasaray haberi: Göztepe maçı sonrası duyurdu! Aslan'da 2 ayrılık birden

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçla moral buldu ve puanını 65'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçla moral buldu ve puanını 65'e yükseltti.
Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, Göztepe galbiiyeti ilaç gibi geldi.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Göztepe karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Göztepe - Galatasaray maçı sonrası çok flaş açıklamalarda bulundu ve sarı kırmızılıların ayrılığını da duyurdu.
Özcan, sarı kırmızılıların 3-1 kazandığı maçın ardından Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sarı kırmızılıların gelecek sezon bu iki isimle de yollarına devam etmek istediğini ifade eden Özcan, Saracchi ve Etebo'nun da yolcu olduğunu duyurdu.