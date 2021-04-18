Kerem hat-Türkoğlu

Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Son 6 maçta gelen puan kayıpları ve Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla sarsılan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin de çok olmasıyla İzmir'e çekinerek gitti. Özellikle de hücumdaki iki önemli silahı Falcao ve Mohamed yoktu. Ancak sezon başında 24 Erzincan'dan bedelsiz gelen Kerem Aktürkoğlu tek kişilik bir şov sergiledi.



İLK KEZ ÇEVİRDİ

Kerem, 19. dakikada Halil'in, 39'da ise Taylan'ın şık paslarını gole çevirdi. 62'de ise kazanılan penaltı atışında topun başına geldi ve yine büyük bir soğukkanlılıkla topu ağlara bıraktı. Galatasaray bu gollerle ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirdi ve Göztepe'yi 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. 65 puana yükselen Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 1'e, Beşiktaş'la arasındaki farkı ise 6'ya düşürdü ve zirve için yeniden umutlandı.

5 YIL SONRA İLK KEZ

Galatasaray formasıyla hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı 5 yıl sonra bir ilki getirdi. 22 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Gaziantepspor karşısında hat-trick yapan Yasin Öztekin'den sonra sarı-kırmızılı formayla bir maçta 3 gol atan ilk yerli futbolcu oldu.