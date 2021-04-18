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Kadroda büyük değişim

Galatasaray, Göztepe karşısında önemli isimlerden faydalanamadı. Cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi ve Terim, Hatay maçına göre 8 değişiklik yaparak çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Kadroda büyük değişim

Galatasaray, Göztepe karşısında önemli isimlerden faydalanamadı. Cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi ve Terim, Hatay maçına göre 8 değişiklik yaparak çıktı. Göztepe'ye karşı Yedlin'in yerine Şener, Donk'un yerine , Ömer'in yerine Saracchi, Etebo'nun yerine , yerine , Babel'in yerine , 'ın yerine ve Mohamed yerine de görev yaptı.

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