Kadroda büyük değişim

Galatasaray, Göztepe karşısında önemli isimlerden faydalanamadı. Cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi ve Terim, Hatay maçına göre 8 değişiklik yaparak çıktı. Göztepe'ye karşı Yedlin'in yerine Şener, Donk'un yerine Luyindama, Ömer'in yerine Saracchi, Etebo'nun yerine Taylan, Emre Akbaba yerine Emre Kılınç, Babel'in yerine Feghouli, Oğulcan Çağlayan'ın yerine Kerem ve Mohamed yerine de Halil görev yaptı.