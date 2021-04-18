Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Emek verene dokunulmaz

Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleri, dün maçın önüne geçti. Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Terim'in öne çıkan sözleri şunlar: "Oyuncularımdan bir reaksiyon bekliyoruz. Hepimiz için kötü bir haftaydı. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve karakter koyar. Tüm başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir. Bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık. Bazı konuları da herkes merak ediyor, bunu çok iyi biliyorum."



"GALATASARAY İRTİFA KAYBETMEZ"

"Galatasaray şampiyonluklar kazanır, kaybeder ama irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsade etmez. Galatasaray, kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Dünyanın her tarafında ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. 50 yıl önce girdiğim Galatasaray terbiyesine özen göstermişim. Formasını ıslatan oyunculara kimse dokunamaz. Galatasaraylılar da buna müsade etmez"



6 AY KIZIMI GÖRMEDİM

Bazen futbolculara 3 gün izin veriyorum. Kendimi cezalandırıyorum evde oturuyorum. ABD'deki kızımı 6 aydır görmüyordum. Özleşmiştik. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim... Bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Bazen ben de yutkunuyorum, yumruklarımı sıkıyorum. Galatasaraylılara verdiğim söz için kendimi üzüyorum.



GOLÜN GÜZELİNİ YEDİK

Fatih Terim, oyuna iyi başladıklarını kaydetti. İmparator "Muslera'ya gol değmeden gol yedik. Onda da tek tesellim, golün güzelini yedik. Onu da inkar etmemek lazım. Golde markaj yapmamamız hataydı. Ondan sonra pozisyon vermedik. Maçın kalan bölümünde oyuna hakimdik ve deplasmandan 3 puanı aldık" diye konuştu.

KEREM ADINA ÇOK SEVİNDİM

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Kerem'i Allah nasip ederse Türk futboluna hediye edeceğiz. Çok iyi bir genç. Şu ana kadar çok iyi hazırlandı. Her maçta da iyi oynuyor. Onun adına çok sevindim. Bu şekilde devam edeceğine hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.